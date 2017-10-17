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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2017 г.Квартальная прибыль UnitedHealth Group увеличил...
вчера 17:12

Квартальная прибыль UnitedHealth Group увеличилась

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте прибыли по итогам III квартала текущего года до 2.56 млрд долл или 2.51 долл на акцию против 1.98 млрд долл или 2.03 долл за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль выросла до 2.66 долл.

Выручка компании увеличилась до 50.32 млрд долл с 46.29млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 2.56 долл на акцию и доходы в размере 50.37 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов акции UnitedHealth подорожали на 5%.

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