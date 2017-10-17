Квартальная прибыль Harley-Davidson снизилась

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson сообщил о снижении чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 68.2 млн долл или до 0.4 долл на акцию против 114.1 млн долл или 0.64 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка Harley-Davidson сократилась до 962.1 млн долл по сравнению с 1.09 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Harley-Davidson на уровне 0.39 долл на акцию и доходы в размере 952.0 млн долл.

Акции Harley-Davidson неактивны во вторник на предбиржевых торгах.