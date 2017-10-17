Квартальная прибыль компании Johnson & Johnson превысила прогноз аналитиков

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о прибыли по итогам III квартала текущего года в размере 5.2 млрд долл или до 1.9 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 10% до 19.7 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 1.8 долл на акцию и выручку в размере 19.29 млрд долл.

Компания также повысила свой годовой прогноз прибыли на акцию до 7.25-7.3 долл с 7.12-7.22 долл и ожидания по доходам в интервале 76.1-76.5 млрд долл с 75.8-76.1 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 1.7%.