Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;
03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за сентябрь;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за август;
11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;
11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;
11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за сентябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;
13:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
15:30 мск: Цены на импорт в США за сентябрь;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за сентябрь;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за сентябрь;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август.