Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;

03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

13:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

15:30 мск: Цены на импорт в США за сентябрь;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за сентябрь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август.