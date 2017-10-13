Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove за октябрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за сентябрь;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за август;
12:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.