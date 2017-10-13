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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove за октябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за август;

12:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.

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