Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 октября

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за сентябрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая за сентябрь;

03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за сентябрь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь;

17:25 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

20:00 мск: Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.