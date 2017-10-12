Курс доллара 57.6869   Курс евро 68.4455  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:06

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.7 млн барр.

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 6 октября, сократился на 2.7 млн барр. и составил 462.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.5 млн барр., составив 221.4 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.5 млн барр., составив 134.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.64 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 1.2 млн барр. и составили 672.4 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.3 млн барр. и составили 63.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.1 млн барр., запасы бензина сократились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр.

Другие новости

вчера
19:49
Минсельхоз США улучшил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2017-2018 сельхозгоду до 82 млн тонн
вчера
19:37
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ОКТЯБРЕ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗАМЕДЛИТСЯ ДО 2,7-2,8%, В МЕСЯЧНОМ - СОСТАВИТ 0,2-0,3% - ПРОГНОЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
вчера
18:56
ОБЗОР: Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект бюджета РФ на 2018-2020 годы
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 октября
вчера
18:06
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.7 млн барр.
вчера
17:41
Основатель Virgin Group Брэнсон вложился в проект вакуумного поезда Hyperloop
вчера
17:34
Участники "Северного потока" выразили Путину намерение продолжать проект - Песков
вчера
17:30
Квартальная прибыль J.P. Morgan Chase выросла на 7%
вчера
17:26
Минтранс РФ поручил ГТЛК взаимодействие с лизингодателями по самолетам "ВИМ-Авиа"
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»