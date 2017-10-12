Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.7 млн барр.

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 6 октября, сократился на 2.7 млн барр. и составил 462.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.5 млн барр., составив 221.4 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.5 млн барр., составив 134.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.64 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 1.2 млн барр. и составили 672.4 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.3 млн барр. и составили 63.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.1 млн барр., запасы бензина сократились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр.