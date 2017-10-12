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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2017 г.Министерство промышленности и торговли РФ и "СМ...
вчера 13:08

Министерство промышленности и торговли РФ и "СМП Банк" заключили соглашение о взаимодействии
Эмитенты:   СМП Банк

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и "СМП Банк" заключили соглашение о взаимодействии и расширении сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно подписанному документу, стороны намерены развивать финансирование промышленного сектора. "СМП Банк" в рамках совместной работы планирует наращивать объем кредитования предприятий в регионах России, а также принимать активное участие в инвестиционных проектах по созданию и развитию промышленного производства и инфраструктуры.

Также среди основных направлений взаимодействия заявлено рассмотрение вопросов предоставления иных банковских услуг, в том числе услуг по банковскому сопровождению контрактов промышленных предприятий и участников инвестиционных проектов.

"Развитие и поддержка предприятий реального сектора экономики – одна из приоритетных задач "СМП Банка" как активного участника рынка корпоративного кредитования и важных инфраструктурных проектов страны. Совместно с Министерством промышленности и торговли мы сможем сделать эту поддержку максимально эффективной и предоставить ее тем предприятиям и компаниям, которым она необходима в нынешних экономических условиях. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным», — прокомментировал президент-председатель правления "СМП Банка" Александр Левковский.

Заключенное соглашение направлено на совместное содействие банком и министерством реализации мер государственной политики по стимулированию промышленного производства, исходя из единого понимания важной роли банковской системы в оказании финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности.

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