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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2017 г.ЦБ не сможет вернуть средства от санации "ФК От...
вчера 11:02

ЦБ не сможет вернуть средства от санации "ФК Открытие" и "Бинбанка"
Эмитенты:   Открытие ФК

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Потраченные средства из Фонда консолидации банковского сектора на санацию банка "ФК Открытие" и "Бинбанка", скорее всего, не удастся вернуть при продаже этих банков, считает зампред ЦБ Василий Поздышев. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее Поздышев отметил, что для финансового оздоровления "ФК Открытие" и "Бинбанка" потребуется 800—820 млрд рублей.

"Скорее всего, не вернем. Ни для кого не секрет, что банки продаются сейчас, если усреднить, без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу. Это несколько лет назад банк можно было продать за три-четыре капитала, сейчас банк продается либо за один капитал, либо даже с дисконтом. В нашем случае дисконт вряд ли будет применим, потому что банки будут хорошо докапитализированы. И с точки зрения ЦБ, внутренние процедуры у них будут качественно построены", — сказал Поздышев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, сможет ли ЦБ вернуть потраченные на санацию банков средства.

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