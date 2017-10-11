Главные темы дня на рынках Европы: независимость Каталонии отложена, цены на нефть умеренно подросли после отчёта ОПЕК, сюрпризов от протоколов FOMC не ожидается

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в среду двигаются разнонаправленно на фоне некоторого ослабления политической неопределённости в Испании.

К 15:45 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.1% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне снижения британского индекса FTSE-100 на 0.1%, германского DAX - на 0.02%, французского CAC-40 - на 0.3% и роста испанского IBEX-35 на 1.3%.

Курс евро в паре с долларом США в среду с утра вырос к 12-дневному максимуму 1.1845, но позднее - после выступления испанского премьера Мариано Рахоя - отступил к отметке 1.1800. На текущий момент пара EUR/USD торгуется в области 1.1835.

Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон накануне вечером провозгласил независимость региона по результатам состоявшегося 1 октября референдума. Вместе с тем он заявил о приостановке отделения Каталонии от Испании до переговоров с центральным правительством. Позднее в ночь на среду Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в ходе состоявшегося в среду выступления по итогам экстренного заседания Совета министров заявил, что Испания требует от руководства Каталонии прояснить, что означает декларация независимости, подписанная во вторник вечером региональными властями. Он сказал, что правительство Испании определит дальнейшие шаги в зависимости от ответа Барселоны. Рахой не исключил использования статьи 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести на этой территории прямое управление с приостановкой автономии и деятельности регионального правительства. Эта статья основного закона никогда не принималась в истории демократической Испании.

По мнению европейских политологов, сейчас глава Каталонии Карлес Пучдемон ведёт переговоры с международными посредниками, не ожидая помощи от представителей Евросоюза, поскольку его отношения с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером оставляют желать лучшего.

Лидер национальной партии Шотландии Никола Стерджон заявил на конференции партии во вторник, что Brexit укрепил доводы для проведения второго референдума о независимости Шотландии. Ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила, что Евросоюз и Великобритания "очень близки" к подписанию соглашения об обеспечении прав экспатов, которые будут проживать на территории Великобритании после Brexit. Сегодня Тереза Мэй планирует провести встречу с лидером лейбористов Джереми Корбином в преддверии проведения первой в этом сезоне парламентской сессии "Вопросы к премьер-министру".

В ходе торгов на европейских фондовых рынках в среду в числе лидеров снижения оказались акции производителей базовых материалов. Индекс сектора подешевел более чем на 1%. Акции южноафриканского производителя бумаги и упаковки Mondi упали на 8% после его сообщения, что по итогам текущего года прибыль и доходы могут оказаться хуже ранее ожидаемых, несмотря на рост базовой прибыли в III квартале на 8%.

Акции британской финансовой компании Provident Financial упали на 5.1% после понижения инвестиционного рейтинга компании аналитиками Barclays до "хуже рынка" с "наравне с рынком".

Акции германской машиностроительной компании GEA Group выросли на 6.2%, достигнув ранее в ходе торгов полугодового максимума после заявления хедж-фонда Elliot Management о покупке пакета акций GEA Group.

Министерство экономики Германии сегодня опубликовало свежие прогнозы, сообщив, что ожидает роста ВВП Германии в 2017 году на 2.0%, но замедления расширения ВВП до 1.9% в 2018 году. Как ожидается, рост экспорта в 2017 и 2018 годах составит 3.5% и 4.0% соответственно, а рост импорта - соответственно 4.4% и 4.7%. Потребительская инфляция в Германии, согласно прогнозу Минэкономики, составит в 2017 году 1.8%, а в 2018 году 1.6%.

В среду Организация стран - экспортёров нефти ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад, в котором был повышен прогноз по мировому спросу на нефть на 2017 - 2018 г.г. Как ожидает ОПЕК, спрос на нефть, поставляемую странами ОПЕК, в 2017 году вырастет на 0.6 млн барр. в сутки по сравнению с прошлым годом и составит 32.8 млн барр. в сутки, а в 2018 году спрос составит 33.1 млн барр. в сутки, что на 0.2 млн барр. превышает предыдущий прогноз.

При этом совокупный мировой спрос на нефть, согласно прогнозу ОПЕК, в 2017 году вырастет на 1.5 млн баррр. в сутки, что оказалось на 30 тыс. барр. выше предыдущего прогноза.

По информации ОПЕК, производство нефти странами картеля в августе текущего года сократилось на 88 тыс. барр. в сутки до 32.75 млн барр. в сутки в среднем. Добыча нефти Саудовской Аравией в августе снизилась на 0.7 тыс. барр. в сутки до 9.975 млн барр. Как сообщает ОПЕК, в сентябре мировые поставки нефти сократились на 0.41 млн барр. до 96.75 млн барр.

В конце ноября в Вене состоится плановое заседание ОПЕК, на котором будет рассматриваться возможность продления соглашения об ограничении добычи нефти после оговоренной на текущий момент даты завершения сделки - в марте 2018 года. Как ожидается, соглашение будет продлено благодаря соответствующей договорённости между королём Саудовской Аравии Салманом и президентом РФ Владимиром Путиным, достигнутой в начале октября.

С июня стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 25%, достигнув 57 долл за барр. на фоне сообщений об увеличении спроса на нефть и понижения прогнозов по объему нефтедобычи на сланцевых месторождениях в США. К текущему моменту ближний фьючерс на нефть Brent торгуется в области 56.8 долл за барр., повысившись на 0.4% к уровню вчерашнего закрытия.

В среду после 23:00 мск будет опубликован отчёт Американского института нефти API об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе. В четверг, в 18:00 мск, будет опубликован официальный отчёт Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) о запасах энергоносителей по итогам прошлой недели.

Российский рубль к текущему моменту умеренно снизился против евро и доллара США, достигнув соответственно отметок 68.43 и 57.80. Давление на рубль оказывает необходимость возврата банками в четверг валютных депозитов объемом 1 млрд долл, размещённых в конце сентября Минфином в условиях кратковременного дефицита валютной ликвидности. Вместе с тем поддержку рублю оказывает приближающийся налоговый период, который пройдёт с 16 по 25 октября.

Рынки ожидают публикации в 21:00 мск Протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), которое состоялось 19-20 сентября. По мнению экспертов, в декабре может состояться очередное повышение ставки по федеральным фондам ФРС, и в протоколах может быть отражена точка зрения регуляторов на это решение. Аналитики полагают, что опубликованный в прошлую пятницу ключевой отчёт по рынку труда США, указавший на повышение средней почасовой зарплаты в стране в сентябре на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, вероятно, не будет учитываться регуляторами. Это связано с тем, что данные сентябрьского отчёта NFP были искажены под влиянием последствий ураганов Ирма и Харви.

Некоторое давление на доллар США оказывают спекуляции о возможной приостановке плана налоговой реформы президента США Дональда Трампа. Напомним, Трамп предлагает сократить число ставок подоходного налога с семи до трёх - 12, 25 и 35% (на сегодняшний день максимальная ставка для богатых американцев составляет 39.6%); отменить налог на наследство семейного бизнеса; снизить налог на прибыль с 35 до 20% и ввести такую же ставку для малого бизнеса; снизить налог на возвращаемую в США прибыль транснациональных компаний; отменить налог в 35% на получаемую за рубежом прибыль американских компаний.

Во вторник Трамп заявил, что его разногласия с сенатором Бобом Кокером не повлияют на планы по налоговой реформе. Трамп также опроверг слова Кокера о том, что он ведёт США к третьей мировой войне. Ранее сенатор заявил, что Трамп относится к своей работе, как к участию в реалити-шоу, и может спровоцировать третью мировую войну. По словам сенатора, от необдуманных действий президента останавливают только госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

На рынках по-прежнему обсуждаются слухи о том, что нынешнего председателя ФРС Джанет Йеллен может сменить на этом посту Кевин Уорш, который ранее входил в Совет управляющих ФРС и был известен своим "ястребиным" настроем. В период финансового кризиса 2008 - 2009 г.г. Кевин Уорш был единственным представителем ФРС, который не поддерживал идею расширения монетарного стимулирования. В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по кандидатуре главы ФРС в течение двух-трёх недель.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.