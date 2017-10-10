Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчету Национальной британской службы статистики (ONS), объём производства в строительном секторе Великобритании в августе увеличился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1% в июле (пересмотрено с -0.9%).

Аналитики прогнозировали сохранение августовского показателя неизменным.

По сравнению с августом 2016 года объём производства в строительном секторе Великобритании увеличился на 3.5%. Аналитики прогнозировали рост на 0.2%.