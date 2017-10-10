Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в августе увеличился на 0.4%

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, объем производства в обрабатывающей промышленности в стране в августе увеличился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после аналогичного роста на 0.4% в июле (пересмотрено с 0.5%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

По сравнению с августом прошлого года объем промышленного производства в Великобритании увеличился на 2.8%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.9%.