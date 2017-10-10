ЦБ выступает за блокировку сайтов, предлагающих торговать криптовалютами​

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Центробанк выступает за блокировку сайтов, предлагающих торговать криптовалютами. Об этом рассказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".

"Мы получаем достаточно большое количество сигналов об интересе к криптовалютам. Мы видим ценовую динамику биткоина. У ЦБ есть официальная позиция, которая совпадает с позицией других стран БРИКС. Мы считаем, что для наших граждан, для бизнеса использование криптовалют для инвестирования несет риски. Более того, мы видим признаки финансовой пирамиды. Это означает, что использование криптовалют превращается постепенно в способ не расчетного характера, а инвестиции. Мы рассматриваем любые попытки закрытия длинных позиций в биткоинах как попытки выйти из этих инструментов первоначальных владельцев этих биткоинов", - рассказал Швецов.

В настоящее время Банк России совместо с Генпрокуратурой ведет работу по закрытию сайтов, которые дают возможность приобретать такого рода активы.