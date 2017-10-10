МЭР ожидает падение инфляции в октябре ниже 3%

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам Максима Орешкина, Министерство экономического развития РФ ожидает падение инфляции в России по итогам октября 2017 года ниже 3%. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"У нас в принципе инфляционные тенденции сейчас очень мягкие. По нашим оценкам, по итогам октября инфляция опустится ниже отметки в 3%. И у нас отклонение от таргета ЦБ уже будет существенно больше 1%, что не есть хорошо", - сказал журналистам глава министерства в кулуарах министерской конференции Всемирной торговой организации.

По словам министра, ЦБ РФ уже отреагировал на это. "Мы видим, что ЦБ на это реагирует, снизил ставки в сентябре, в целом пытается правильно реагировать на ту ситуацию, которая складывается с инфляционной динамикой", - отметил глава МЭР.

Агентство напоминает, что В России уже второй месяц подряд фиксируется дефляция - в сентябре она составила 0.1% после 0.5% в августе. В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре замедлился до 3%.