Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за август;
11:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;
11:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за август;
11:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;
11:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за август;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;
15:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;
17:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.