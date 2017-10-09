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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за август;

11:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;

11:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за август;

11:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;

11:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за август;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;

15:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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