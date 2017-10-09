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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2017 г.Правительство выделило на поддержку семей с дет...
вчера 11:01

Правительство выделило на поддержку семей с детьми полмиллиарда рублей‍

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 25 субъектам РФ дополнительных субсидий в размере 526,3 млн рублей на ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"По информации Минтруда России, в ряде субъектов Федерации увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата. В связи с этим подписанным распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам Федерации в объёме 526,3 млн рублей из средств, зарезервированных на эти цели Минфину России в федеральном бюджете на 2017 год. Таким образом, общий объём субсидий из федерального бюджета на эти цели составит 16 351,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

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