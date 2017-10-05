CNBC: Россия принимает на высшем уровне короля Саудовской Аравии, готовясь заключить миллиардные сделки

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

На этой неделе Россия оказывает торжественный приём королю Саудовской Аравии Салману, который возглавил высокопоставленную и очень значительную делегацию, прибывшую в Москву с намерением заключить совместные инвестиционные сделки на миллиарды долларов. Об этом говорится в статье CNBC.

По сообщению Кремля, в четверг состоится встреча короля Салмана и президента РФ Владимира Путина, в ходе которой "лидеры обсудят совместные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в торговой, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах". В дополнение частью дискуссий короля Салмана и Владимира Путина, вероятно, станут международные проблемы, включая конфликты на Ближнем Востоке.

Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, лидеры двух стран, возможно, подпишут договор о совместной инвестиционной сделке на сумму более 3 млрд долл, в том числе соглашение о строительстве российским нефтехимическим холдингом СИБУР завода стоимостью 1.1 млрд долл в Саудовской Аравии.

По сообщению Кремля, после переговоров планируется подписать "ряд двусторонних документов". Скорее всего, будет подтверждена договорённость о создании энергетического инвестиционного фонда, который будет управляться совместно Фондом прямых инвестиций России (RDIF), Фондом общественных инвестиций Саудовской Аравии и компанией Saudi Aramco.

"Сообщается, что это крупнейшая иностранная делегация, приехавшая в Москву, - заявил Крис Уифер, старший партнёр компании Macro-Advisory. - Саудовцы выглядят очень заинтересованными в этих отношениях с Россией. Король Салман не делает учтивых звонков, не позирует перед прессой, всё это (визит и отношения) имеет большой смысл для Саудовской Аравии. Ей необходимо диверсифицировать свою экономику и позиции в глобальной экономике".

"Это очень важный визит, который происходит в тот момент, когда влияние США в Персидском заливе находится в упадке. Россия воспользовалась этой возможностью и развивает энергетическое сотрудничество", - добавил Уифер.

Визит короля Салмана в Москву - лишь самый свежий сигнал всё более сердечных отношений и более тесных экономических и политических связей между двумя нефтяными гигантами. Отношения между двумя странами улучшились в прошлом году, когда Россия и нефтяной картель ОПЕК, лидером которого де-факто является Саудовская Аравия, объявили о намерении ограничивать добычу нефти, чтобы поддержать мировые цены на нефть.

В ходе сегодняшней встречи лидеры России и Саудовской Аравии, возможно, обсудят вопрос продления сделки после оговоренной на текущий момент даты её завершения - в марте 2018 года. Однако эксперты не ждут, что об этом будет объявлено сегодня, поскольку в окончательном варианте подобная сделка может быть оформлена на следующем официальном саммите ОПЕК, который состоится 30 ноября.

Король Салман приехал в Москву в момент крайней разочарованности Саудовской Аравии действиями США по агрессивному развитию нефтедобычи на своих сланцевых месторождениях.

"Это расстраивает саудовцев, поскольку неофициальная сделка заключалась в том, что страны ОПЕК будут инвестировать в собственные избыточные мощности для удовлетворения растущего спроса на нефть в США ... Но США тогда отшвырнули ОПЕК и бросили Саудовскую Аравию", - заявил Уифер. Саудовская Аравия считается традиционным союзником США.

Не все аналитики убеждены в том, что сегодняшняя встреча лидеров России и Саудовской Аравии провозглашает новую эру тотального сотрудничества и полной гармонии. Для начала, есть грязная ситуация в ближневосточной геополитике, в рамках которой существуют разногласия между Россией и Саудовской Аравией по поводу президента Сирии Башара Асада и роли Ирана в этом регионе.

"После российского вторжения в Сирию Кремль пытается развивать более целостные отношения со всеми ключевыми державами на Ближнем Востоке в попытке урегулировать напряжённость между соперниками. Саудовская Аравия, вероятно, признаёт, что, в отличие от США, Россия может сыграть важную роль в качестве посредника на переговорах с Ираном", - говорится в аналитической записке главы регионального управления Eurasia Group по Ближнему Востоку и Северной Африке Айхама Камеля, директора управления по нефтяным рынкам Грэга Придди и аналитика Eurasia Захари Уитлинга.

"Сейчас Саудовская Аравия признала бесполезность военных усилий в Сирии для отстранения от должности президента Башара Асада и готова рассмотреть с Москвой разногласия по этому вопросу. В то же время Саудовская Аравия пытается добиться от Москвы заверений в том, что влияние Ирана в стране будет сдерживаться", - отмечают аналитики.

"Серьёзнейшей проблемой для руководства Саудовской Аравии сейчас является Йемен, где Эр-Рияд рассматривает новые решения, позволяющие начать сворачивание военной кампании в значительной степени. Скорее всего, Саудовская Аравия будет стремиться к сотрудничеству с Россией для обеспечения баланса сил в Йемене без создания благоприятных условий для Ирана", - говорится в аналитической записке.