МЭР: Инфляция в России снизилась до 3%

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Инфляция в России на данный момент снизилась до 3% в годовом выражении, заявил глава МЭР РФ Максим Орешкин, выступая на российско-саудовском инвестиционном форуме. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"В текущем году российская экономика после двух непростых лет уже вошла в новую фазу экономического роста. Сейчас темпы роста ВВП превышают 2%. По итогам года мы ожидаем 2.1%. Инфляция снизилась до отметки в 3%", — приводит агентство слова Орешкина.