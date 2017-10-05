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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2017 г.МЭР: Инфляция в России снизилась до 3%
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МЭР: Инфляция в России снизилась до 3%

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Инфляция в России на данный момент снизилась до 3% в годовом выражении, заявил глава МЭР РФ Максим Орешкин, выступая на российско-саудовском инвестиционном форуме. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"В текущем году российская экономика после двух непростых лет уже вошла в новую фазу экономического роста. Сейчас темпы роста ВВП превышают 2%. По итогам года мы ожидаем 2.1%. Инфляция снизилась до отметки в 3%", — приводит агентство слова Орешкина.

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