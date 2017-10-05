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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 09:56

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Арсенал"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Арсенал" ООО (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 5 октября 2018 года через АО "Россельхозбанк", действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 6 октября 2018 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 5 октября 2017 года в газете "Московская правда".

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