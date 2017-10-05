Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за август;
10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;
11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за сентябрь;
11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;
15:30 мск: Торговый баланс США за август;
16:10 мск: Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за август;
17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.