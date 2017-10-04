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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2017 г.Аналитики ожидают умеренного сокращения коммерч...
вчера 17:20

Аналитики ожидают умеренного сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 29 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.3 млн барр., запасы бензина выросли на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.8 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.1 млн барр., запасы бензина выросли на 4.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.6 млн барр.

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