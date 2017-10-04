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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2017 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:22

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 135 тыс.

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре выросло на 135 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 131 тыс.

В августе число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 228 тыс., пересмотрено с 237 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в сентябре сократилось на 7 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 63 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 79 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 октября.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре на 82 тыс. после увеличения на 156 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменился и составил 4.4%.

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