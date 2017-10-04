Источник: "Аэрофлот" останавливает финансирование "ВИМ-Авиа"

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Аэрофлот", готовивший денежные средства для компании "ВИМ-Авиа", приостанавливает финансирование. об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в авиакомпании.

По данным агентства, это решение приняли из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи. В Росавиации опровергли эту информацию, заявив, что вопрос о платежах обсуждался на утреннем заседании штаба и деньги будут перечислены сегодня, после проверки документов финансовой отчетности.

"Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" выделит средства на финансирование проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа". Перечисление денег будет производиться по письменному указанию Росавиации, а компенсировать их "Аэрофлот" сможет за счет взаиморасчетов с отраслью. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, "Аэрофлот" может выделить максимум 1.8 миллиарда рублей, но возможно, потребуется и меньшая сумма", - напоминает агентство.