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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2017 г.ЦБ отозвал лицензию у "Международного фондового...
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ЦБ отозвал лицензию у "Международного фондового банка"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "МФБанк" ООО (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"МФБанк" использовал крайне рискованной бизнес-модели, что привело к образованию на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем "технической" трансформации активов.

"Банк России неоднократно применял в отношении КБ "МФБанк" ООО меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ "МФБанк" ООО с рынка банковских услуг", - говорится в сообщении регулятора.

"МФБанк" является участник системы страхования вкладов. Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

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