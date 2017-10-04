Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC в сентябре;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Объём розничных продаж в еврозоне за август;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от компании ADP за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 29 сентября;

20:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

22:15 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.