Россия заняла третье место по объему инвестиций в Украину

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Госстата, Россия вошла в тройку крупнейших зарубежных стран-инвесторов в экономику Украины. Об этом пишет РИА "Новости".

"Как сообщили в Госстате, за первое полугодие 2017 года инвесторы из 75 стран вложили в Украину 711.2 млн долларов, к 1 июля объем прямых инвестиций достиг 38.9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства.

Лидером по объему инвестиций оказался Кипр, вложивший в Украину 9.9 миллиардов долларов, что составляет 25.5% от всех инвестиций, второе место заняли Нидерланды, вложив 6.3 млрд долларов - 16.2%. Россия заняла третье место - 4.4 миллиарда долларов, 11.4%.

Кроме того, десятку стран входят Великобритания, ФРГ, Виргинские острова, Швейцария, Франция, Австрия и Люксембург.