Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в сентябре резко снизился

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным исследовательской компании Markit, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в сентябре понизился до 48.1% против 51.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне.

Впервые за 13 месяцев индекс PMI Construction упал ниже пороговой отметки 50%, что указывает на спад деловой активности в строительном секторе Великобритании в начале осени. Компоненты индекса свидетельствуют о сокращении объёмов строительства на фоне снижения количества новых заказов и ослабления покупательского спроса.