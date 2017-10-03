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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2017 г.Индекс деловой активности в строительном сектор...
сегодня 11:39

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в сентябре резко снизился

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным исследовательской компании Markit, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в сентябре понизился до 48.1% против 51.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне.

Впервые за 13 месяцев индекс PMI Construction упал ниже пороговой отметки 50%, что указывает на спад деловой активности в строительном секторе Великобритании в начале осени. Компоненты индекса свидетельствуют о сокращении объёмов строительства на фоне снижения количества новых заказов и ослабления покупательского спроса.

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