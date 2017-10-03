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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2017 г.Правительство увеличило уставной капитал "РЖД" ...
сегодня 10:05

Правительство увеличило уставной капитал "РЖД" на 13.15 миллиардов рублей
Эмитенты:   РЖД

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал указ об увеличении уставного капитала ОАО "Российские железные дороги" на 13.15 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Уставный капитал "РЖД" увеличен для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования

В частности, 3.74 млрд рублей направлено на реализацию комплексной реконструкции участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла; 9.41 млрд рублей направлено на строительство дополнительных остановочных пунктов Московской железной дороги и интеграцию Савёловского направления Московской железной дороги и Московского центрального кольца.

Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

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