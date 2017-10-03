Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося сегодня заседания Резервный Банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 1.50%.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков.

В заявлении главы Банка Австралии говорится об улучшении ситуации в сфере бизнес-инвестиций и устойчивом росте занятости. Вместе с тем регулятор отметил, что темпы роста заработной платы остались низкими, а инфляция повышается медленно. Поэтому Банк Австралии прогнозирует лишь постепенное снижение уровня безработицы и незначительное ускорение темпов роста зарплаты "с течением времени" и "по мере укрепления экономики". В целом, заявление указывает на желание Банка Австралии продолжить "мягкую" монетарную политику в ожидании появления признаков улучшения условий на рынке труда.