Банк России отозвал лицензию у "Темпбанка"

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО МАБ "Темпбанк" (г. Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Модель бизнеса ПАО МАБ "Темпбанк" была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных "неработающих" активов. При неудовлетворительном качестве активов ПАО МАБ "Темпбанк" неадекватно оценивало принятые риски. Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", на которую приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование ее финансового положения. Итогом обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО МАБ "Темпбанк", которое привело к полной утрате его собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии банка принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже двух процентов, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В соответствии с приказом ЦБ в "Темпбанке" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПАО МАБ "Темпбанк" — участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО МАБ "Темпбанк", на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.