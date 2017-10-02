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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2017 г.Курс евро снижается в условиях политической нео...
вчера 11:01

Курс евро снижается в условиях политической неопределённости в Испании

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Курс евро в паре с долларом США к 10:50 мск в понедельник снизился к отметке 1.1735 в сравнении с 1.1813 в пятницу вечером после проведения в испанском регионе Каталония референдума о независимости.

По первым обнародованным местными властями данным, в воскресенье при явке в 42% (2.26 миллиона из 5.3 миллиона достигших совершеннолетия каталонцев) независимость поддержали 90% голосовавших. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что жители региона "сами вольны выбирать свое будущее, у нас есть право на свободу и на мирную жизнь".

Испанские власти провозгласили плебисцит незаконным и результатов референдума не признали. Перед голосованием в Каталонию были направлены силы Гражданской гвардии и национальной полиции. Силовики препятствовали народному волеизъявлению, применяли силу в отношении мирных граждан, использовали слезоточивый газ и резиновые пули. В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек.

Парламент Каталонии должен принять формальное решение о провозглашении независимости в течение нескольких дней. Это может спровоцировать серьёзный политический кризис не только в Испании, но и в Евросоюзе. Лидер Германии Ангела Меркель выступила за сохранение единства Испании, однако обратилась к премьер-министру Испании Мариано Рахою с требованием объяснить, почему полиция демократического государства проявила непропорциональную жестокость по отношению к участникам референдума.

Испанский фондовый индекс IBEX-35 к текущему моменту подешевел на 0.9% по сравнению с уровнем пятничного закрытия.

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