Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 октября

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;
10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за август;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за август;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, за сентябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) за сентябрь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за август;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.