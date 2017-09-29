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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2017 г.Базовая инфляция в США в августе замедлилась до...
сегодня 15:36

Базовая инфляция в США в августе замедлилась до 1.3%

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.3% в сравнении с +1.4% месяцем ранее, продолжив колебаться ниже целевого уровня ФРС в 2%.

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