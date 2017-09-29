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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2017 г.Личные доходы американских потребителей в авгус...
сегодня 15:34

Личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.2%, расходы увеличились на 0.1%

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% месяцем ранее (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в августе на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения повысились на 0.1%.

Личные расходы американских потребителей в августе увеличились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.3% в июле.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в августе на 0.1%.

Норма сбережений составила 3.6% в сравнении с 3.5% в июле.

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