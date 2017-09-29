Главные темы дня на рынках Европы: налоговая реформа Трампа и референдум о независимости Каталонии

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в пятницу двигаются разнонаправленно после выхода свежих макроэкономических данных, представления ранее на этой неделе предложений Дональда Трампа по налоговой реформе в США, "ястребиных" комментариев главы ФРС Джанет Йеллен и в преддверии намеченного на воскресенье референдума о независимости Каталонии.

К 14:30 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.04% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.6%, германского DAX – на 0.35%, французского CAC-40 – на 0.1%.

Лучше рынка выглядят акции британского потребительского сектора, поддержанные данными о росте реальных располагаемых доходов населения в Великобритании во II квартале на 1.9% по сравнению с предыдущим кварталом - максимум с 2016 года. Акции британских домостроительных компаний также пользуются спросом инвесторов благодаря повышению инвестиционных рейтингов некоторых представителей сектора ведущими аналитиками.

В числе пострадавших бумаг оказались акции автоконцернов, индекс сектора снижается на 0.4%. Компания Volkswagen (-1.3%) сообщила, что её операционная прибыль в III квартале будет меньше ожидавшейся ранее из-за планируемых расходов в размере 2.5 млрд евро на урегулирование судебных исков по "дизельному" скандалу.

Инвесторы также продают акции банковского сектора на фоне сохраняющихся сомнений в том, что планы Дональда Трампа по налоговой реформе в США, озвученные в среду, смогут пройти через Конгресс. Вместе с тем инвесторы позитивно оценивают настрой американских регуляторов, готовых продолжить повышение процентной ставки. Ранее на этой неделе глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что вопрос повышения ставки в декабре всё ещё обсуждается, и было бы "неосмотрительно" оставлять монетарную политику без изменений в ожидании, пока инфляция достигнет намеченных целей.

В минувшую среду, выступая в Индианаполисе перед своими сторонниками, президент США Дональд Трамп представил "исторический план снижения налогов для американского народа". По его словам, целью налоговой реформы является возвращение в США рабочих мест и благосостояния, "которые, как думают многие американцы, навсегда покинули нашу страну".

Представленный Трампом документ уместился на одной странице, в нём были обозначены лишь основные предложения налоговой реформы: сократить число ставок подоходного налога с семи до трёх - 12, 25 и 35% (на сегодняшний день максимальная ставка для богатых американцев составляет 39.6%); отменить налог на наследство семейного бизнеса; снизить налог на прибыль с 35 до 20% и ввести такую же ставку для малого бизнеса; снизить налог на возвращаемую в США прибыль транснациональных компаний; отменить налог в 35% на получаемую за рубежом прибыль американских компаний. Предполагается, что конгрессмены в ходе обсуждения смогут проработать предложения Трампа более детально.

По мнению независимых аналитиков, предлагаемое снижение налогов приведет к сокращению доходов американского бюджета на 5 трлн долларов за 10 лет. Однако по мнению министра финансов США Стивена Мнучина, потеря доходов будет компенсирована ростом ВВП США до 3% в год.

Также эксперты полагают, что объявление о налоговой реформе связано с желанием Трампа отвлечь внимание общественности от провала третьей попытки провести через Конгресс закона об отмене прежней программы о реформе системы здравоохранения Obamacare. Сторонники Трампа настаивают на том, что, несмотря на сопротивление демократов и части республиканцев, президент пытается исполнять свои предвыборные обещания, включавшие обязательства принять законы "О снижении налогов", "О реформе системы здравоохранения", "О борьбе с офшорами", "О доступном уходе за детьми и престарелыми", "Об американской энергетике и инфраструктуре". Однако оппоненты Трампа продолжают активное сопротивление, и продвигаемый им новый экономический курс пока не реализуется.

"Понадобится много времени, чтобы получить поддержку Конгресса, и изменения, которые уже произошли, впечатляют меньше, чем предвыборные обещания", - отметила управляющий директор BK Asset Management Кэти Лиен. Главный экономический советник Белого дома Гэри Кон заявил в интервью CNBC, что заинтересованные группы неверно истолковывают предложения Трампа, и скептицизм по поводу продвижения плана республиканцев, остаётся в силе.

Еще одно событие, сохраняющееся в поле зрения европейских инвесторов, - намеченный на воскресенье, 1 октября, референдум о независимости Каталонии. Испанское правительство утверждает, что референдум нарушит суверенитет испанского народа и что такой референдум может проводиться только в ходе общенационального голосования. Официальный Мадрид намерен направить дополнительные полицейские подразделения в Каталонию с тем, чтобы не допустить работы участков для голосования, а также пригрозил уголовными сроками организаторам референдума. В свою очередь министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева обратился за помощью в Евросоюз, заявив, что ЕС должен выполнить свой долг как носителя демократических ценностей и убедить Испанию разрешить проведение референдума о независимости Каталонии.

Желание региона отделиться от Испании связано с обострением отношений Каталонии с центральным правительством после недавних кризисов в 2008-2009 г.г. и 2014-2015 г.г. Каталонцы считают, что подвергаются дискриминации, поскольку вклад промышленно развитой и востребованной туристами Каталонии в ВВП Испании составляет 19% (регион зарабатывает 223.6 млрд евро в год), и это самое крупное вливание среди 17 испанских регионов.

Доля населения Каталонии в общей численности населения Испании составляет 16% - 7.52 млн человек из 46.56 млн во всей стране. По оценке экспертов Business Insider, в случае выхода из состава Испании каталонцы получат дополнительно 16 млрд евро в год, поскольку больше не будут платить налоги в общенациональный бюджет. В результате ВВП Испании сократится на 2% в год.

В то же время экономике Каталонии будет нанесен серьёзный ущерб, поскольку 35.5% каталонского экспорта приходится на внутренний испанский рынок. Также Каталонии придется потратиться на создание собственных госструктур - посольств, таможенного ведомства, центрального банка и проч. Ранее министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что в случае выхода из состава страны ВВП Каталонии сократится на 25 - 30%, а уровень безработицы удвоится.

По данным ЦБ Испании, по состоянию на конец 2016 года госдолг Испании составил 1.18 трлн долл, и доля Каталонии составила 16.34% или 72.2 млрд евро. Около 6 млрд евро каталонского долга приходится на региональные долговые обязательства, остальной объём - это кредиты, полученные различными учреждениями.

По словам профессора Альберт Банала-Эстаньола из университета Pompeu Fabra, "если Каталония останется частью ЕС, в терминах торговли ничего не изменится", поскольку она, вероятно, сохранит нынешних торговых партнеров и продолжит использовать евро. Однако она не получит автоматического членства в Евросоюзе. Для того, чтобы стать частью ЕС, Каталонии необходимо получить согласие всех его членов, в том числе Испании и её союзников. Если запрос о членстве Каталонии в ЕС будет отвергнут, ей придется компенсировать значительные экономические убытки, поскольку на долю ЕС в каталонском экспорте приходится 65.8%. Кроме того, Каталонии может быть объявлен торговый бойкот со стороны Испании.

Таким образом, в результате получения суверенитета Каталония может столкнуться с экономическим кризисом на фоне увеличения тарифов на её услуги и товары внутри ЕС. В конечном итоге каталонцам придется платить за свою независимость, но в данный момент экономические аргументы нивелируются лозунгами о суверенитете и необходимости национальной самоидентификации.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.