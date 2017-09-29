Индекс потребительских цен в еврозоне в сентябре вырос на 1.5%, базовый индекс потребительских цен повысился на 1.1%

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в сентябре в годовом выражении вырос на 1.5% после повышения теми же темпами в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 1.6%.

Базовый индекс потребительских цен (CPI core) в еврозоне, исключающий из расчёта цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, в сентябре в годовом выражении вырос на 1.1% после повышения на 1.2% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского CPI core на 1.2%.