Курс доллара 58.4255   Курс евро 68.6441  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 сентября

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании от Gfk за сентябрь;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за август;

02:30 мск: Индекс потребительских цен в Японии за август;

02:30 мск: Индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за август;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за август;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за август;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за август;

09:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за сентябрь;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за сентябрь;

10:55 мск: Изменение числа безработных и уровень безработицы в Германии за сентябрь;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании в

11:30 мск: Объём бизнес-инвестиций в Великобритании во II квартале;

11:30 мск: Платёжный баланс Великобритании за II квартал;

11:30 мск: ВВП Великобритании за II квартал, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за сентябрь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за август;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады в августе;

15:30 мск: ВВП Канады за июль;

15:30 мск: Личные расходы и доходы потребителей в США в августе;

15:30 мск: Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за сентябрь от университета Мичигана;

17:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

17:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.

Другие новости

сегодня
09:53
Nationwide: индекс запрашиваемых цен на дома в Великобритании в сентябре вырос 0.2%
сегодня
09:52
Объём розничных продаж в Германии в августе сократился на 0.4%
сегодня
09:50
Индекс потребительского доверия в Великобритании в сентябре умеренно вырос
сегодня
09:49
ПРОГНОЗ: Рынок акций и рубль мало изменятся в начале дня - аналитики
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 сентября
сегодня
08:32
Кабмин РФ продлил ФЦП "Развитие транспортной системы России" на год, до 2021 г
сегодня
02:21
АТОР предлагает Минтрансу сделать чартерный авиарынок более прозрачным
вчера
23:30
Индексы США выросли, S&P 500 достиг рекорда на фоне внутренней статистики
вчера
22:47
Россия намерена в короткие сроки запустить первый атомный энергоблок в Турции - Путин
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»