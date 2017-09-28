Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 9 тыс.

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 сентября, выросло на 12 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 272 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 269 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 260 тыс., пересмотрено с 259 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 9 тыс. по сравнению с показателем прошлой недели и составила 277.75 тыс. - максимум с 6 февраля 2016 года.

В отчёте отмечается влияние урагана Харви на показатели прошедшей недели.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 16 сентября, уменьшилось на 45 тыс. и составило 1934 тыс. против 1979 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1980 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2.75 тыс. до 1949.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 сентября, выросло на 37.4 тыс. и составило 1.77 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.87 млн человек.