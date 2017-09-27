Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI в сентябре составил +42%

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчету Конфедерации британской промышленности (CBI), баланс розничных продаж в Великобритании в сентябре составил +42% в сравнении с (-10%) в августе.

Конфедерация провела опрос 117 британских компаний, среди которых 55 фирм представляют розничный сектор. В отчёте говорится, что 56% ритейлеров сообщили о росте объёмов продаж в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 15% опрошенных заявили о снижении объёмов продаж. В целом баланс розничных продаж составил +42%, достигнув максимального уровня с сентября 2015 года.

Аналитики прогнозировали сентябрьский баланс на уровне +19%.

Также в отчете говорится, что около 37% фирм ожидают увеличения объемов продаж в следующем месяце и только 14% прогнозируют снижение, что даёт баланс прогнозируемых продаж на уровне +23%.