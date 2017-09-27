Глава МЭР сравнил котировки биткоина с динамикой стоимости акций "МММ"

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что динамика курса биткоина похожа на динамику стоимости акций МММ. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"То что мы видим, например, с биткоином - такая информационная волна вокруг всей этой истории. Вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что, если посмотреть на динамику курса биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ, динамику индекса NASDAQ. Здесь есть очень высокие риски для тех, кто инвестирует, - сказал Орешкин на "правительственном часе" в Совете Федерации. - Понятно, что государство не сможет защитить этих людей, они действуют на свой страх и риск".

Он также отметил, что технологии, связанные с криптовалютами, могут быть полезными.

"Мы можем пока не понимать, как эта технология может быть применена, но мы должны понимать, как она работает, и быть в авангарде разработки этих процессов", - сказал он.