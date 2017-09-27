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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2017 г.Россия поднялась на 38-е место в рейтинге глоба...
сегодня 10:24

Россия поднялась на 38-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Россия поднялась с 43-го на 38-е место в глобальном рейтинге конкурентоспособности 2017-2018, опубликованном Всемирным экономическим форумом. Об этом сообщает РИА "Новости".

На первое месте в рейтинге - Швейцария. США и Сингапур заняли второе и третье место в списке, насчитывающем 137 стран.

По данным агентства, прогнозы для российской экономики остаются непредсказуемыми, так как она все еще зависит от экспорта минеральных ресурсов. Слабыми сторонами остаются финансовые рынки, в частности банковский сектор, вопросы права на собственность, независимость судей и коррупция. Эти факторы мешают вести бизнес в стране. В то же время отмечается, что Россия увеличила минимальную заработную плату и ввела защитные меры для временных работников. Это может привести к росту внутренней покупательской способности.

"Причина, по которой мы опасаемся делать прогнозы для России, заключается в том, что мы хотим увидеть рост ее инновационных возможностей. В целом этот показатель хороший в региональном контексте, но мы не видим тех улучшений, которые характерны для других растущих экономик", — заявил агентству Роберто Кротти, один из составителей глобального индекса конкурентоспособности.

По его словам, санкции в отношении России также сыграли свою роль, однако ГИК рассматривает в первую очередь готовность рынка к инновационным изменениям.

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