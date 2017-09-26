Продажи новых домов в США в августе сократились на 3.4% (расширенное сообщение)

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в августе сократились на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 560 тыс. домов в годовом исчислении.

В июле продажи новых домов составили 580 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 571 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в августе число проданных новых домов составит 585 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2016 года продажи новых домов уменьшились на 1.2%.

В целом, в прошлом месяце было продано 45 тыс. новых домов против 50 тыс. в июле и 56 тыс. в июне. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 10 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499 тыс. (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 300.2 тыс. долл против 319.9 тыс. в июле и 316.3 тыс. в июне.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 368.1 тыс. долл против 371.3 тыс. в июле и 370.5 тыс. в июне.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 284 тыс. единиц против 274 тыс. в июле и 273 тыс. в июне.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.1 месяца против 5.7 в июле и 5.3 в июне.