Conference Board: индекс потребительского доверия в США в сентябре незначительно снизился

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре понизился до 119.8 пункта против 120.4 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сентябрьский показатель на уровне 119.9 в сравнении с первоначально объявленным августовским значением 122.9.

Индекс оценки текущей ситуации в сентябре понизился до 146.1 против 148.4 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 102.2 против 101.7 в августе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.