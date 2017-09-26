Регионы получат 80 млрд рублей для индексации зарплат бюджетникам

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

На повышение зарплат ряду категорий бюджетников в 2018 году будет направлено 80 миллиардов рублей. об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели (выполнение майских указов президента) в следующем году в полном объеме, я имею в виду указанные категории работников, на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 миллиардов рублей", — заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он также отметил, что в 2017 году на повышение зарплат в регионы было направлено около 40 миллиардов рублей.