Курс доллара 57.5186   Курс евро 68.0215  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2017 г.Регионы получат 80 млрд рублей для индексации з...
вчера 12:16

Регионы получат 80 млрд рублей для индексации зарплат бюджетникам

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

На повышение зарплат ряду категорий бюджетников в 2018 году будет направлено 80 миллиардов рублей. об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели (выполнение майских указов президента) в следующем году в полном объеме, я имею в виду указанные категории работников, на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 миллиардов рублей", — заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он также отметил, что в 2017 году на повышение зарплат в регионы было направлено около 40 миллиардов рублей.

Другие новости

вчера
12:58
Минфин РФ готов поддержать проект об ограничении выезда за рубеж недобросовестным банкирам
вчера
12:49
Ростуризм и "Турпомощь" открыли "горячую линию" для помощи туристам "ВИМ-Авиа"
вчера
12:42
МИНФИН РФ ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫЕЗДА ЗА РУБЕЖ ДЛЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ БАНКИРОВ - ЗАММИНИСТРА МОИСЕЕВ
вчера
12:27
Арбитраж Москвы 10 октября продолжит рассматривать иск банка "Югра" к ЦБ РФ
вчера
12:16
Регионы получат 80 млрд рублей для индексации зарплат бюджетникам
вчера
12:11
СУД 10 ОКТЯБРЯ ПРОДОЛЖИТ РАССМАТРИВАТЬ СПОР БАНКА "ЮГРА" С ЦБ ПО ПОВОДУ ВВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И МОРАТОРИЯ НА ВЫПЛАТЫ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
вчера
11:47
Суд не стал исключать отчет об аудите банка "Югра" из числа доказательств, о чем просил ЦБ
вчера
11:31
АРБИТРАЖ МОСКВЫ ОТЛОЖИЛ НА 27 СЕНТЯБРЯ РАССМОТРЕНИЕ ИСКА АФК "СИСТЕМА" О ЗАМОРОЗКЕ ДИВИДЕНДОВ НА АКЦИИ ПОД АРЕСТОМ - РЕШЕНИЕ СУДА
вчера
11:18
Вопрос перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" будет решен в течение 2 дней - Минтранс РФ
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Обзор банков выдающих кредит наличными без справок и поручителей от http://eurocredit.ru/
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»