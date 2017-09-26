АТОР обратилась в Правительство с просьбой вмешаться в ситуацию с "ВИМ-Авиа"

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ассоциация туроператоров обратилась в Правительство с просьбой вмешаться в ход разрешения ситуации с неплатежеспособностью компании "ВИМ-Авиа", от которой могут пострадать до 100 тысяч российских туристов. об этом говорится в сообщении ассоциации.

По последним данным, "ВИМ-Авиа" осуществляла несколько десятков чартерных рейсов в неделю. По предварительной оценке, авиакомпания до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тысяч пассажиров – в том числе порядка 100 тысяч российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом, - говорится в обращении АТОР.

"Остановка деятельности авиакомпании в первую очередь отразится на этих рейсах, что приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка, и широким недовольством рядовых граждан", - говорится в тексте обращения.

В обращении АТОР также отмечено, что российские туроператоры не смогут вернуть в Россию такое количество туристов самостоятельно. Все чартерные программы "ВИМ-Авиа"до конца сезона в полном объеме были оплачены туроператорами. Выделить же средства на повторную оплату рейсов без угрозы нарушения стабильной работы туроператоры сегодня не имеют технической возможности.

АТОР направила обращение в адрес вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко с просьбой вмешаться в процесс принятия решений, чтобы не допустить глобального кризиса на туристическом рынке. АТОР также в меру своей компетенции готова предложить ряд решений по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по обеспечению максимальной защищенности пассажиров чартерных рейсов.