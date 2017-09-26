Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 сентября

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;

01:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за август;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за август;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за август;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь;

17:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

19:45 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.