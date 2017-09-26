Курс доллара 57.5186   Курс евро 68.0215  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 сентября

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;

01:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за август;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за август;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за август;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь;

17:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

19:45 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.

Другие новости

вчера
10:23
АТОР обратилась в Правительство с просьбой вмешаться в ситуацию с "ВИМ-Авиа"
вчера
10:00
Средства и сроки вывоза пострадавших от "ВИМ-Авиа" туристов определят сегодня - Сафонов
вчера
09:40
Цены на импорт в Германии в августе не изменились
вчера
09:36
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ СИТУАЦИИ С ВИМ-АВИА ТУРИСТОВ И О СРОКАХ И СРЕДСТВАХ ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ В РФ ДОЛЖНА БЫТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ - САФОНОВ
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 сентября
вчера
08:42
Оперативный штаб по возвращению из-за рубежа клиентов "ВИМ-Авиа" создан в Ростуризме
вчера
08:13
АТОР ОБРАТИЛАСЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ С ПРОСЬБОЙ ВМЕШАТЬСЯ В РАЗРЕШЕНИЕ СИТУАЦИИ С НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ВИМ-АВИА - АТОР
вчера
04:49
Аэропорт Анадыря продлевает время работы из-за задержки рейсов "ВИМ-Авиа"
вчера
00:50
СПРАВКА - Авиакомпания "ВИМ-Авиа"
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Обзор банков выдающих кредит наличными без справок и поручителей от http://eurocredit.ru/
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»