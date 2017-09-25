Главные темы дня на рынках Европы: победа Меркель и триумф AfD, ослабление евро и рост цен на нефть, сохраняющиеся разногласия по вопросам Brexit

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник двигаются разнонаправленно на фоне осмысления инвесторами итогов парламентских выборов в Германии.

Согласно окончательным данным, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с сохранившей кресло канцлера Ангелой Меркель не утратил лидирующих позиций, набрав 33% голосов и получив 246 мест в Бундестаге. Однако это стало худшим результатом альянса с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с основным оппонентом Меркель - Мартином Шульцем получила 20.5% голосов (153 места в парламенте), но также добилась худшего результата в истории.

Правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) - впервые прошла в Бундестаг с 12.6% голосов, став третьей по численности партией в парламенте (94 места). Также в нижнюю палату вошли Либеральная Свободная демократическая партия - 10.7% (80 мест), "Левые" - 9.2% (69 мест) и "Зелёные" - 8.9% (67 мест).

Таким образом, победившему альянсу придётся не только создавать коалицию для формирования правительства (это было ожидаемым результатом), но и отстаивать свои позиции в более разобщённом парламенте. Для избрания канцлера и формирования правительства требуется парламентское большинство - 355 депутатов из 709. По мнению экспертов, самый приемлемый для ХДС/ХСС вариант - сформировать коалицию с участием партии "Зелёных" и Свободной демократической партии. При этом СДПГ с её лидером Мартином Шульцем, вероятно, придётся уйти в оппозицию.

К 15:25 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.2% по сравнению с уровнем пятничного закрытия после утреннего снижения на 0.1%. Британский индекс FTSE-100 к текущему моменту подешевел на 0.2%, германский DAX вырос на 0.2%, французский CAC-40 снизился 0.25%.

В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции компаний коммунального сектора, что связано с решениями ведущих аналитиков о понижении инвестиционного рейтинга нескольких крупнейших представителей отрасли. В частности, акции германской энергетической компании Rwe подешевели на 4.5%.

Акции банковского сектора также выглядят хуже рынка. Капитализация германских банков Commerzbank и Deutsche Bank сократилась на 1.5% и 1% соответственно.

Среди лидеров повышения оказались акции германской авиакомпании Lufthansa (+1.6%), получившие поддержку благодаря новостям о готовности компании выплатить 200 млн евро при покупке активов обанкротившейся авиакомпании AirBerlin.

Акции британской нефтяной компании Tullow Oil выросли на 5.2% на ожиданиях, что компания возобновит бурение на 10 нефтяных полях, замороженных ранее.

Стоимость нефти Brent к текущему моменту достигла 57.6 долл за барр., повысившись на 1.4% по сравнению с уровнем пятничного закрытия. По мнению экспертов, инвесторы надеются на продление меморандума по заморозке производства нефти после I квартала 2018 года, несмотря на то, что в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи Мониторингового комитета ОПЕК+ никаких принципиально новых решений принято не было. Позитивным фактором стало то, что Ливия и Нигерия сообщили о готовности заморозить или даже сократить объемы производства в случае необходимости. В данный момент обе страны не участвуют в сделке по "заморозке" и имеют возможность наращивать добычу без ограничений. Следующий саммит ОПЕК+, на котором будет приниматься решение о возможности пролонгации сделки и присоединении новых участников, состоится в ноябре.

Курс евро сегодня снизился на 0.7% в паре с долларом США, достигнув отметки 1.1866. "Несмотря на то, что представительство партии "Альтернатива для Германии" в парламенте не повлияет на позиции страны в ЕС в обозримом будущем, растущий уровень популизма в политике ухудшает настроения инвесторов", - полагает старший рыночный аналитик компании LCG Ирек Оскардеская. По ее словам, будет трудно найти покупателей EUR/USD выше отметки 1.2000, и снижение евро на результатах германских выборов может продолжиться в краткосрочной перспективе.

Ещё одна важная тема дня - возобновление переговоров между представителями Великобритании и Евросоюза об условиях Brexit. В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что её страна покинет ЕС в марте 2019 года, и заявила о необходимости переходного двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС. По её словам, Лондон рассчитывает на обмен разведданными с ЕС после Brexit, а также предлагает заключить новый стратегический договор в сфере безопасности. Вместе с тем в своей речи Тереза Мэй не смогла прояснить, что именно британские власти подразумевают под "новыми отношениями" с ЕС. Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье сказал, что без "твёрдых" предложений от Великобритании Евросоюз не может вести переговоры о торговых соглашениях и двухлетнем переходном периоде.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал разочаровывающей речь британского премьера, заявив о "медленной потере времени" на бессодержательные переговоры из-за "игр во власть между британскими консерваторами". По его словам, Великобритания могла бы продолжить пользоваться преимуществами свободной торговли с ЕС, если бы признала юрисдикцию Европейского суда и отменила ограничения на рынке труда.

Кроме того, между Лондоном и ЕС не урегулированы разногласия о размерах выплат Великобритании в пользу ЕС после Brexit. На прошлой неделе газета The Times со ссылкой на два источника в Брюсселе сообщила, что британское правительство готово выплатить 40 млрд фунтов стерлингов Евросоюзу для покрытия дефицита в бюджете ЕС, возникающего в 2019 году в связи с остановкой прямых выплат в общий бюджет со стороны Великобритании. Ранее газета The Financial Times называла более низкую цифру - 20 млрд евро. Британский министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис в воскресенье опроверг эти сообщения, но конкретной суммы отступных не назвал.

В пятницу международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Великобритании с "Aa1" до "Aa2" и изменило прогноз по рейтингу с "негативного" на "стабильный". На решение агентства повлияли возможные последствия выхода Великобритании из ЕС, в числе которых - неубедительные планы британского правительства о бюджетной консолидации и ожидаемое увеличение долгового бремени страны. Согласно прогнозу Moody's, в текущем году госдолг Великобритании приблизится к отметке в 90% ВВП, а в 2019 г. достигнет 93% ВВП. В условиях отстранения Великобритании от единого рынка ЕС и таможенного союза экономический рост страны может замедлиться в среднесрочной перспективе, полагают в Moody's. Как ожидается, в 2017 году темпы роста ВВП Великобритании составят 1.5%, но замедлятся до 1.0% в 2018 году.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.