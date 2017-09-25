Банк "ФК Открытие" получил денежные средства со счетов своих топ-менеджеров

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ФК Открытие" получил денежные средства, списанные в соответствии с законодательством РФ, со счетов топ-менеджеров банка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя кредитной организации.

"Прекращение обязательств банка "Открытие" перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц осуществляется в соответствии со статьей 189.49 закона 127-ФЗ, регламентирующей участие Банка России в реализации мер по финансовому оздоровлению банка. При этом средства со счетов работников и контролирующих лиц списываются в пользу банка", — пояснил источник агентства.

"В соответствии с законодательством, прекращение обязательств перед управляющими работниками и контролирующими лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме является одним из необходимых условий для докапитализации банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора. Таким образом, это обязательный этап с точки зрения финансового оздоровления банка", — отметил представитель ФК "Открытие".

В число управляющих работников, в соответствии с законодательством, входят лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместитель, руководители и главные бухгалтеры филиалов, члены совета директоров и контролирующие банк лица.