Курс доллара 58.2242   Курс евро 69.2635  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2017 г."Сбербанк" начал выпускать бесконтактные карты ...
сегодня 12:03

"Сбербанк" начал выпускать бесконтактные карты "Мир"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" приступил к эмиссии бесконтактных бесконтактных карт "Мир". Об этом сообщает пресс-соужба банка.

Активная фаза внедрения бесконтактной технологии в "Сбербанке" началась в мае этого года, когда банк перевел большинство карт своей продуктовой линейки на "бесконтакт". На данный момент объем бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard "Сбербанка" составляет 15 млн штук, это 11% всего портфеля карт, выпущенных банком. Ранее банк начал активную модернизацию своей POS-терминальной сети под новую технологию, благодаря чему уже сейчас можно оплатить покупку в одно касание более чем в 900 тыс. POS-терминалах "Сбербанка" (более 80% парка), расположенных в торговых точках по всей стране. На текущий момент все крупные федеральные и региональные торговые сети поддерживают данную технологию. В ближайших планах банка обеспечить стопроцентное покрытие и дать возможность держателям карт оплачивать покупки в одно касание в любой торгово-сервисной точке, находящейся на обслуживании в "Сбербанке".

"Бесконтакт" – это действительно быстро, безопасно и удобно: люди, которые платят "одним касанием" тратят на оплату в 2 раза меньше времени, чем при использовании контактной карты и в 3-4 раза, чем при оплате наличными. Очень часто к нам приходят за новыми картами клиенты, которые видят, как быстро расплачиваются с помощью новой технологии другие люди. Как результат, более половины владельцев бесконтактных карт регулярно используют их для оплаты. Мы рады, что теперь новая технология стала доступна для миллионов человек, которые используют карты "Мир", – отметила директор дивизиона "Транзакционный бизнес" "Сбербанка" Светлана Кирсанова.

Весной этого года Сбербанк перевел эмиссию всех классических дебетовых карт на бесконтактную технологию. К концу 2017 года все новые карты "Сбербанка", кроме карт моментальной выдачи и электронных, станут бесконтактными.

Другие новости

сегодня
13:33
ОБЗОР - Обязательства "Трансаэро" в 144 раза превышают стоимость активов – суд
сегодня
13:15
РЯД КОМПАНИЙ ВЫРАЗИЛ ГОТОВНОСТЬ СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ПИТАНИЕ В МОСКОВСКИХ АЭРОПОРТАХ - ЗАМГЛАВЫ УФАС ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сегодня
13:00
Риски криптовалют еще не все ясны, поэтому с принятием закона не нужно спешить - депутат
сегодня
12:19
Аксенов подтвердил планы по передаче "Крымэнерго" в ведение "Россетей"
сегодня
12:03
"Сбербанк" начал выпускать бесконтактные карты "Мир"
сегодня
12:00
"Северный поток" возобновил работу после остановки на плановый ремонт
сегодня
11:45
Госсовет в пятницу обсудит обнуление НДС на багаж и пассажиров для всех видов транспорта
сегодня
11:38
Госдума РФ заказала исследование рынка криптовалют
сегодня
11:05
Индексы PMI еврозоны в сентябре выросли
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Обзор банков выдающих кредит наличными без справок и поручителей от http://eurocredit.ru/
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»